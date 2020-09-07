بـ200 جنيه.. كيف تشارك في معسكر زهرة المخيمات بالعلمين الجديدة؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تنظيم معسكر زهرة المخيمات بمدينة العلمين الجديدة "الساحل الشمالي" للبنين فقط، في الفترة من 9 سبتمبر إلى 11 سبتمبر الحالي.

ويمكنك أن تستعيد نشاطك مرة أخرى لحياة المغامرة والسفر والتخييم والاستمتاع بمهرجان الألعاب البحرية وحياة الخلاء ومعرفة العلوم الفلكية ورصد النجوم في زهرة المخيمات بالساحل الشمالي، والاشتراك متاح من عمر 14 إلى 25 عامًا.

للاشتراك عليك التوجه شخصيًا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة الدور الرابع الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، أمام البوابة الرئيسية لنادي الزمالك – شارع 26 يوليو – ميت عقبة، مع إحضار صورة من الرقم القومي أو شهادة الميلاد وقيمة الاشتراك، علمًا بأنّ مواعيد الحجز من اليوم الاثنين وحتى اكتمال العدد، وتكون الأولوية لأسبقية الحجز.

تبلغ قيمة الاشتراك 200 جنيه يتم تحصيلها من كل مشارك.

تعليمات مهمة بشأن المخيمات

- يمنع نهائيًا اصطحاب الأطفال.

- يمنع التبديل نهائيًا، أو استرداد المبلغ.

- حال ثبوت عدم صحة البيانات يتم ترحيل المشارك فورًا دون استراد مبلغ الاشتراك.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسؤولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات تعني الترحيل الفوري من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

- تكون الإقامة والإعاشة بمخيمات وكامبات.

- الانتقالات ذهابا وعودة (أتوبيسات مكيفة).

- تتحمل وزارة الشباب قيمة الإقامة والإعاشة والانتقالات ذهابًا وعودة وتنفيذ البرنامج السياحي.