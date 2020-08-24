تفاصيل مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك أون لاين" من الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك اون لاين" لجميع مراكز شباب مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تستعرض "الوطن" تفاصيل مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك اون لاين" من الشباب والرياضة

تخصيص رقم واتساب

وقامت الوزارة بتخصيص رقم (01147555706) على تطبيق الواتس آب لجميع مراكز شباب مصر، لاستقبال كافة خطابات مراكز الشباب سواء طلبات استثمار أو أي خطابات أخرى موجهة للوزارة لكافة الإدارات، وتوصيلها للجهة المنوط بها العمل والتعامل معها والرد على صاحب الخطاب أو الاستفسار.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، "الفكرة تمثل انطلاقة قوية لمراكز الشباب في ظل تعاظم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تسهم الخدمة في تقليل السفر من المحافظات المختلفة لتقديم الطلبات والخطابات الرسمية بديوان عام الوزارة حفاظاً على المواطنين من انتقال عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير الجهد والمال والوقت للمواطنين".

وأثنى وزير الشباب والرياضة على المبادرة ووجه باستمرارها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، تماشياً مع رؤية القيادة السياسية التي تستهدف المضي قدماً في طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والخطة القومية نحو التحول الرقمي.

يذكر أن المبادرة انطلقت أبريل الماضي منذ بداية انتشار عدوى فيروس كورونا في مصر، واستقبلت حتى الآن أكثر من 100 طلب رسمي موجه لإدارات مختلفة بالوزارة وتم التعامل ومتابعتهم واتخاذ إجراءات والرد على أصحابها.

ويتم إرسال الطلبات بعد توقيعها واستكمالها عن طريق رقم الواتساب المخصص لها ليقوم فريق العمل بطباعتها ومراجعتها وتوجيهها للإدارات المختصة ومتابعتها لحين البت فيها والرد على صاحبها.