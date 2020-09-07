565 طالبا وطالبة يسجلون رغباتهم بالمرحلة الثانية بتنسيق جامعة قناة

شهد اليوم ختام أعمال مكتب تنسيق الجامعة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة.

أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة أن مكتب التنسيق بالجامعة استقبل خلال هذه المرحلة 565 طالباً على مدار ستة أيام من الثلاثاء حتى الأحد 6 سبتمبر، مؤكدة التزام الجميع داخل مكتب تنسيق الجامعة بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة أثناء فترة عمل المكتب.

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مكتب تنسيق الجامعة استمر في أداء مهامه على مدار الستة أيام السابقة ومنها العطلة الأسبوعية، حيث ظل يعمل على استقبال الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى حرص الجامعة على تذليل كل العقبات أمام الطلاب وأولياء أمورهم، من أجل كتابة رغباتهم وتسجيلها بالشكل الصحيح.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجمالي المتقدمين للتسجيل 565 طالباً بواقع 208 طلاب علمي علوم و168 طالب أدبي و92 علمي رياضة و25 طالب تعديل رغبات و92 طباعة بطاقة ترشيح. وأوضح الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة أن الإحصائية التفصيلية للستة أيام جاءت فى أول يوم باستقبال مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة 225 طالبا واليوم الثانى استقبل المكتب 171 طالبا وطالبة.

وتابع الدكتور محمود فتحي مشرف التنسيق اليدوي موضحاً أن عدد الطلاب المتقدمين فى اليوم الثالث بلغ 93 طالبا ويوم الجمعة استقبل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة 25 طالبا وطالبة. وأشار الدكتور أحمد يحيي مشرف التنسيق الإلكتروني إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ليوم السبت 5 سبتمبر بلغ 27 طالباً وطالبة، أما ختام المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة اليوم الأحد فبلغ إجمالي عدد المتقدمين 24 طالبا وطالبة.