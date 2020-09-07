النقيب: 12 ألف مستفيد من منحة المرشدين السياحيين.. وبدء الصرف غدا

أكد حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، أن مايقرب من 12 ألف و500 مرشد سياحي، سيصرفون منحة التضامن لدعم المرشدين السياحيين، لافتا أن غدا الثلاثاء هو موعد بدء صرف المنحة من مكاتب البريد.

وقال النحلة، لـ"الوطن"، إن المرشد السياحي المقيد بالكشوف سواء التي قدمتها نقابة المرشدين السياحيين بواقع 10 آلاف مرشد، وكذلك كشوف وزارة السياحة غير المقيدين بالنقابة وعددهم 2500 مرشد سياحي، يستطيع صرف المنحة من أي مكتب بريد.

وأوضح، أن المنحة 2000 جنيه على شهرين، حيث يتم صرف 1000 جنيه فى شهر سبتمبر، ومثلها فى شهر أكتوبر، متابعا: "قد يكون المبلغ ليس كبيرا ولكن هذا التقدير من الدولة ورئيس الوزراء شيء يحترم، وخصوصا في ظل الظروف التي يمر بها العالم اقتصاديا بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ووجه نقيب المرشدين السياحيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه الدائم بالقطاع السياحي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تدخله والتوجيه بصرف الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، دعم المرشدين السياحيين وأسرهم، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي.