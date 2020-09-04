استشاري أمراض معدية: لقاح كورونا سيكون جاهزا نهاية العام المقبل

قال الدكتور بسام حجاوي، استشاري الأمراض المعدية، إن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" مستمرة على العالم أجمع، حيث أن هناك موجات مختلفة، وأعداد إصابات تختلف من دولة لأخرى.

وأكد "حجاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار السادسة، المُذاع عبر التلفزيون المصري، أن العالم أجمع ينتظر لقاح يساعد على الوقاية من الفيروس واحتواء الجائحة، مشيرًا إلى أن اللقاح لا يكون جاهزا إلا مع نهاية العام المقبل.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 150 شركة في صناعة الأدوية، تعمل حاليًا على دراسات اكتشاف لقاح ضد كورونا، حيث أن هذه الشركات وصلت إلى مراحل متقدمة من النتائج، إلا أن المرحلة الثالثة والتجارب السريرية هي الأهم للبشرية الآن، ولابد من الانتظار لوقت، لمعرفة مدى النتائج لهذه التجارب، لعدم تعرض مصاب لأعراض جانبية تؤذي المواطنين.

وأضاف أن تجهيز لقاحات ضد كورونا تكفي لعدد سكان العالم، أمر غير صحيح ومشكوك فيه، حيث أن أكثر الشركات في صناعة الأدوية، قدرة ليس لديها الإمكانات على صناعة مثل هذا الكم الهائل من اللقاحات، مؤكدًا أن تذبذب أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الدول، لا يعطي أمان حول انتهاء الجائحة في العالم.