عربية البرلمان: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا وعربيا للاتصالات

أكد النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر بما تمتلكه من إمكانيات طبيعية وخبرات بشرية رفيعة المستوى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا وعربيًا كبيرًا في عالم الاتصالات والمعلومات، لتصدير هذه الإمكانيات والخبرات لمختلف الأسواق العربية والإفريقية.

وأكد "أباظة"، الأهمية الكبيرة للقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة، مشيدا بتأكيد الدكتور عمرو طلعت التى أكد فيها أن المشروعات التى تنفذها الوزارة تعتمد على عدة محاور منها ما يتعلق ببناء الإنسان، وأخرى تتعلق بالتحول الرقمى، فضلاً عن المشروعات التى تستهدف تعظيم قدرات الدولة وأن مشروعات بناء الإنسان تتضمن مبادرة بناة مصر الرقمية، الجاري العمل على مختلف الجوانب الخاصة بها الآن، من تعاون وتنسيق مع الجامعات الدولية التى سيتم الشراكة معها، لتدريس عدد من البرامج الأكاديمية والتخصصات المحددة.

وذلك تمهيدًا لإطلاقها فى فبراير 2021، وتأكيد الوزير أيضا أن مشروعات بناء الإنسان، تتضمن مشروع جامعة مصر المعلوماتية، والتى تضم تخصصات الهندسة وتكنولوجيا الأعمال، وكذا علوم الحاسب، والفنون الرقمية، مستعرضاً الموقف التنفيذى للتعاون مع عدد من أفضل الجامعات العالمية في هذه التخصصات.

وأكد أباظة الأهمية القصوى لهذه الجامعة التى يجب أن تكون مستقبل جميع الطلاب من الدول العربية من الراغبين للتعلم بها، كما أنه يمكن مستقبلاً إنشاء فروع لهذه الجامعة بعدد من الدول العربية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضايا العربية ودعم الأشقاء العرب في مختلف المجالات.

ووجه النائب، تهنئة قلبية للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نجاحه الكبير الذي يحققه في مشروع مصر الرقمية الذى يشتمل على مجموعة كبيرة من الخدمات التى تهم المواطن المصري في عدد من القطاعات، وأنه بالتزامن مع الإطلاق الثاني لهذا المشروع، سوف يصل عدد الخدمات المقدمة من خلاله إلى 101 خدمة في عدد من القطاعات الحيوية، مطالبًا الوزير ببحث مجالات التعاون في مثل هذه المشروعات الناجحة مع مختلف الدول العربية لتصدير الخبرات المصرية للدول العربية، لتطبيق هذا المشروع عربيًا.