تعقيم لجان انتخابات الشيوخ في أسوان
كتب:
عبد الله مشالي
12:34 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
"صحة أسوان" تعقم وتطهر لجان الشيوخ قبل الإعادة
نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، حملات تعقيم مقار اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة، ضمن استعداداتها لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وقالت مديرية الصحة بأسوان في بيان رسمي: "تم تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة المتوطنة".
ومن المقرر إجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر الجاري.