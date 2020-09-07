محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء كوبري "منقباد العلوي"

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال الجاري إنشائها بكوبري منقباد العلوي، اليوم، بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر، للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء الأعمدة والقواعد الخرسانية مستمعاً لشرح تفصيلي من المهندس المسئول عن المشروع وتطرق إلى نسب التنفيذ والخطوات التي وصل إليها فى تنفيذ القواعد على جانبي الترعة الابراهيمية تمهيداً لبدء أعمال صب الخرسانة لجسم الكوبرى مشدداً على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال مع الالتزام بشروط الجودة والدقة والمواصفات المقررة.

وشدد المحافظ – خلال الزيارة – على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ مع تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن مشروع كوبري منقباد العلوي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات بالمحافظة، وخاصةً المدخل الشمالي لمدينة أسيوط لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويُسهم في الحد من الاختناقات المرورية.

وأعلن المحافظ تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام نهو الأعمال، لافتاً إلى إهتمام القيادة السياسية بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل. والانتقال.