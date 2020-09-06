محافظ أسيوط: انتهاء تجهيزات جولة "إعادة الشيوخ"

أكد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتي من المقرر إجراؤها يومي 8 و9 سبتمبر الجاري.

وأوضح المحافظ، في تصريحات له اليوم، أنه تم الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، والتأكد من استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وكشف "سعد" عن صدور توجيهات لرؤساء كافة المراكز والأحياء، بإنهاء كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير، قبل بدء التصويت بجميع اللجان، الثلاثاء المقبل، فضلاً عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقيدين بجداول الناخبين بالمحافظة، يبلغ 2 مليون و766 ألف و955 ناخباً، موزعين على 15 لجنة عامة، ممثلة في 496 مركزاً انتخابياً، يضم 636 لجنة فرعية، موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، مؤكداً الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط.

وفي سياق متصل، وجه محافظ أسيوط كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الجولات الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة، والتأكد من جاهزية كافة المقار الانتخابية، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين إلى اللجان، لافتاً إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء، وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة.

ولفت المحافظ إلى أنه تم وضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ، خلال فترة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك مرافق الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز، فضلاً عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.