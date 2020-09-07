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شعبان سعيد بعد حبس سما المصري: أحمد الله أني حاربت الفساد

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هيثم البرعى
02:07 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
المحامي شعبان سعيد

المحامي شعبان سعيد

قال المحامي شعبان سعيد، مقدم البلاغ ضد المتهمة سما المصري، إنه يحمد الله على مشاركته في القضاء على الفساد، وذلك بعد صدور حكم الجنح الاقتصادية المستأنفة، بتعديل حكم حبس سما المصري، لسنتين بدلا من 3، والإبقاء على تعويمها 300 الف جنيه، لإدانتها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

واضاف "سعيد" في تصريح لـ"الوطن" الحكم يحقق الردع وبمثابة حائط صد للدفاع عن قيم المجتمع ومبادئه.. وتابع : وسأظل ماحييت أفخر بين اهلي وابنائي انني كنت سببا في القضاء على محاربه الفساد وظواهر التيك توك.

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، بتعديل سجن سما المصري الى سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 الف جنيه، ووضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة سنتين.

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