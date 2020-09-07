بـ"كمامة وحجاب".. سما المصري تصل جلسة حضور الحكم على استئنافها

أحضرت قوات الأمن المتهمة سما المصري من محبسها بسجن القناطر، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، لحضور جلسة الحكم في الاستئناف المقدم منها على حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق.

وظهرت المتهمة ترتدي كمامة طبية وحجاب وملابس السجن البيضاء، ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الحكم بعد قليل.

كانت المحكمة الاقتصادية قضت بالسجن 3 أعوام وسداد غرامة بقيمة 18 ألف و500 دولار للراقصة سما المصري المتهمة "بالتحريض على الفجور" و"التعدي على الأخلاقيات العامة" عقب نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية.