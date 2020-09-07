عاجل.. تخفيف سجن سما المصري إلى سنتين بتهمة التحريض على الفسق

قضت المحكمة الاقتصادية، بتعديل سجن سما المصري الى سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه، لإدانتها بالتحريض على الفسق.

كانت المحكمة الاقتصادية قضت بالسجن 3 أعوام وسداد غرامة بقيمة 300 ألف جنيه للراقصة سما المصري المتهمة "بالتحريض على الفجور" و"التعدي على الأخلاقيات العامة" عقب نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية.