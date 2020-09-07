عاجل.. الذهب يتراجع 3 جنيهات جديدة

واصلت أسعار الذهب تراجعاتها في أسواق المال بقيمة 3 جنيهات جديدة ليصبح حصيلة التراجعات 6 جنيهات، ليباع عيار 24 بـ978 جنيهًا، مقابل 981 جنيهًا أمس.

وسجل عيار 21 قيمة 855 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 733 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.846 جنيه.

ووصف نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، التراجع في سعر الذهب بـ"المؤقت"، متوقعًا في تصريحات لـ"الوطن" أن تكون قوة الدولار ستكون المحرك لاتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة، خصوصًا منتصف الشهر الحالي موعد الفيدرالي ومن بعده الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وسيكون الذهب في منحنى صاعد في حالة استمرار ضعف الدولار.