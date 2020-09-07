شمال سيناء تخفض 25% من قيمة التصالح على مخالفات البناء

أشاد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بجهود الدولة الصارمة، في إزالة كل المخالفات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وأنه تم فتح أكثر من مكان، يستطيع المواطنين تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء فيه.

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أنه طبقا للسياسة العامة لوزارة الإسكان، التي كانت أصدرتها في بداية إصدار قانون التصالح، بقبول الطلب من المواطن أيا كان نوعه، وبعد ذلك يتم فحصه من اللجان، وهناك لجان تسعير لقيمة التصالح على مخالفات البناء.

وأكد، أننا خفضنا 25% من قيمة التصالح على جميع المخالفات، سواء سكن تجاري أو إداري، أيا كان نوعه، وذلك تشجيعا للمواطنين، وأن لجنة التسعير الابتدائية واللجنة العليا للتسعير، تقوم بتحديد قيمة التصالح، ويتم التصديق بعد ذلك من المحافظة، وأن قيمة التخفيض، سيستفيد منها المواطنين الذين سوف تنتهي المهلة الخاصة بهم، في 30 سبتمبر الجاري.