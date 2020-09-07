التراس يبحث مع سفير اليابان تحويل الميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير ماساكي نوكي سفير دولة اليابان في القاهرة، في زيارة تعكس قوة الاقتصاد المصري المتنامي وثقة كبار المستثمرين والشركات العالمية في كفاءة مؤسساتنا الوطنية العملاقة.

وتناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.

كما تمّ عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وطوكيو، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكداً تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية، التي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوافرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب مناقشة إمكانية اشتراك الشركات اليابانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة خاصة الميكروباصات وتحويلها إلى سيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي، مشيدا بالعربات اليابانية التي تتميز بمواصفات الجودة والمتانة، لافتا إلى تحقيق السعر المناسب للسوق المصرية وإمكانية التصدير إلى الدول الإفريقية.

من جهته، أكد ماساكي نوكي سفير دولة اليابان، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات اليابانية وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، لافتاً إلى حرص كبرى الشركات اليابانية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأشاد "نوكي" بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مشيرا إلى أن الشركات اليابانية متحمسة لعقد الشراكات مع "العربية للتصنيع" لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الصناعة المتعددة .

وفي سياق متصل، زار سفير دولة اليابان بالقاهرة بزيارة للشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات التابعة للعربية للتصنيع، حيث تفقد الإمكانيات التصنيعية المتطورة بخطوط الإنتاج واطلع على أحدث المنتجات في صناعة السيارات والمشروعات المستقبلية.

وأشاد السفير الياباني بالقدرات التصنيعية المتطورة بالشركة، والتي تضاهي أحدث خطوط الإنتاج العالمية، لافتاً على سبيل المثال إلى أن شركة تويوتا اليابانية العالمية تحرص على الاستثمار في مصر والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع علماً بأن تويوتا لديها اشتراطات صارمة للجودة وهو ما تحقق بالعربية للتصنيع.