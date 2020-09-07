التراس: نبحث إمكانية اشتراك اليابان في تحويل السيارات المتقادمة للغاز

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إنه بحث مع السفير ماساكي نوكي، السفير الياباني لدي القاهرة، إمكانية اشتراك الشركات اليابانية في المشروعات القومية التي تنفذها "الهيئة"، ضمن النهضة التنموية الكبرى التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "التراس"، في تصريحات صحفية له منذ قليل على هامش استقباله السفير الياباني، أنه ناقش معه تعديل السيارات المتقادمة خاصة الميكروباصات وتحويلها إلى سيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي.

وقال رئيس "العربية للتصنيع"، إن العربات اليابانية تتميز بمواصفات الجودة والمتانة، لافتا إلى تحقيق السعر المناسب للسوق المصري وإمكانية التصدير إلى الدول الإفريقية.

وعقب جلسة المباحثات، زار السفير الياباني الشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات التابعة للعربية للتصنيع؛ حيث تفقد الإمكانيات التصنيعية المتطورة بخطوط الإنتاج وأطلع على أحدث المنتجات في صناعة السيارات والمشروعات المستقبلية .

وأشاد السفير الياباني بالقدرات التصنيعية المتطورة بالشركة والتي تضاهي أحدث خطوط الإنتاج العالمية، لافتا على سبيل المثال أن شركة تويوتا اليابانية العالمية تحرص على الاستثمار في مصر والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع علما بأن تويوتا لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تحقق بالعربية للتصنيع .

وأكد "التراس"، تطلع "الهيئة"، لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية.

يذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي في مختلف المجالات التي تعمل عليها مصانع ووحدات "الهيئة"، فضلاً عن إبرام شراكات مع الشركات العالمية المختلفة سعياً لتحديث وتطوير منتجات الهيئة بما يواكب أحدث التطورات العالمية كلاً في مجاله.