إزالة 25 تعديا على الأراضي الزراعية بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استكمال تنفيذ إزاله لعقار مخالف بشارع الأنوار بالمريوطية، بنطاق حي الطالبية، مؤكدًا استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال حملات مكبرة ورادعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتابع محافظ الجيزة ما أسفرت عنه حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية والتي نفذتها الوحدات، حيث تم إزالة 5 حالات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالوحده المحلية ببرقاش بمركز منشأة القناطر، إضافة إلى إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، مكونة من 3 أدوار على مساحة 250م بمنطقه أم خنان بمدينة الحوامدية.

كما أزيلت حالتي بناء مخالف على الاراضي الزراعية بمساحة 850م بمركز ومدينة أبو النمرس، و9 حالات بناء مخالف بقرية المرازيق والشنباب بمركز البدرشين بإجمالي 3279 م، للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إضافة إلى حالتي بناء مخالف بقريتي برطس والكوم الأحمر بمركز أوسيم بمساحة 300م، علاوة على 5 حالات بناء مخالف بقرية صول بأطفيح، وغرف وتقسيمات وسواتر ترابية بقرية القصر بمركز الواحات البحرية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، ومواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل رادع.