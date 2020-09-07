مركز شباب واحد بالمنيا الجديدة.. والأهالي: جهاز المدينة طرحه للاستثمار

عبر سكان مدينة المنيا الجديدة عن رفضهم لمحاولات جهاز المدينة، طرح وتخصيص مركز شباب منطقة "الصفا" للاستثمار بدلا من تسليمه لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ليكون نقطة تجمع رياضي وثقافي لأبناء المدينة.

وقال "محمد يحى" من سكان المدينة، إن الأهالي تفائلوا بتدشين المركز ليكون متنفسًا للشباب خاصة وأنه يضم ملاعب مختلفة وحمام سباحة وقاعات لكافة الأنشطة، وتابع: "للأسف علمنا بعد إنشاء هذا الصرح بأموال من موازنة الدولة تقدر بنحو 30 مليون جنيه، أن هناك نية لطرحه لشركة استثمارية دون مراعاة لاحتياجات مجتمعنا الجديد، وهذا يعني أنه لا رياضة ولا ثقافة للفقراء، فالشركة ستقرر منح العضوية مقابل 42 ألف جنيه، ولن يستطيع أحدا من البسطاء ممارسة الرياضة في هذا المكان".

وأضاف "منتصر رجب" من سكان المدينة، أنه جرى إنشاء مركز الشباب الجديد تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، ليخدم المدينة البالغ عدد سكانها نحو70 ألف نسمة، وبعد الإنتهاء من الإنشاءات، كان مقررًا تسليمه لمديرية الشباب والرياضة، وفوجئنا أن جهاز المدينة يرغب في طرحه للاستثمار رغم أنه المركز الوحيد بالمدينة.

وأوضح أن مجلس الأمناء عقد اجتماعًا لمناقشة الأزمة، وشرحنا للجميع أنه لا يجوز تخصيص مركز شباب منطقة "الصفا" لأي شركة استثمارية لأن ذلك يحرم القطاع العريض من سكان المدينة من ممارسة الرياضة، ويعد منفعه عامة للجميع مثل المدارس والمستشفيات، فلا يجرؤ أحد على تخصيص مدرسة لمستثمر بعد إنشائها.

بدوره قال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب بالمنيا، إن منطقة الصفا مُحدد لها مركز شباب وفق التخطيط العمراني لجهاز مدينة المنيا الجديدة: "في عام 2016 تم مخاطبتنا رسميًا بإنشاء مركز شباب بتلك المنطقة ليخدم الإسكان الاجتماعي والإمتداد، علي أن يؤول بعد إنشائه للمديرية، ثم وجدنا نية لطرحه لشركة استثمارية لإدارته، فتواصل معي أعضاء بمجلس الأمناء أوضحت لهم الفرق بين مراكز الشباب والأندية فالأولي للممارسة وتخدم كل الشرائح باشتراك لا يتجاوز 20 جنيهًا، ويتم تشكيل مجلس إدارة منتخب من 8 أفراد لإدارة مركز الشباب الذي سيخدم سكان المنيا الجديده، ونجري مناقشات حاليا مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لكي يؤول المركز للمديرية ليخدم كل الأهالي، موضحا أن مراكز الشباب تختلف عن الأندية التي تتيح الاستثمار فيها علي عكس مراكز الشباب التي تعد قطاعًا لممارسة الأنشطة لكافة الفئات".