الصحة تطرح 9 إجراءات للوقاية من كورونا بوحدات الغسيل الكلوي

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن" إجراءات الوقاية من "كوفيد-19" بوحدات الغسيل الكلوي، وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات للوقاية من كورونا بوحدات الغسيل الكلوي

ـ سؤال المرضى المترددين على وحدات الغسيل الكلوي عن الآتي:

- ظهور أعراض تنفسية مثل السعال، أو ضيق بالتنفس، مع أو دون ارتفاع درجة الحرارة.

- مخالطة حالات مشتبة أو مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19".

ـ التنبيه على المرضى بارتداء الكمامة طوال وقت الجلسة.

ـ إلزام المرضى بغسل الأيدي أو تعقيمها بالكحول قبل الجلسة.

ـ توفير أحواض مخصصة لغسل الأيدي، ومضخات المحاليل الكحولية، بأماكن تواجد المرضى.

ـ ترتيب أماكن انتظار المرضى، أو تقسيم الجلسات بطريقة تحافظ على المسافة البينية بين المرضى وبعضهم، بحيث لا تقل عن 6 أقدام.

ـ إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة حال وجود حالات مشتبهة داخل وحدة الغسيل الكلوي.

ـ تجميع الحالات المشتبهة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، خلال جلسة واحدة، حرصا على سلامة باقي المرضى.

ـ التزام جميع المرضى بآداب العطس والسعال.

ـ الحرص على تنظيف وتطهير أماكن المرضى وقسم الغسيل الكلوي بأكمله بعد نهاية كل جلسة.

ـ الالتزام بتنظيف وتطهير ماكينات الغسيل الكلوي.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت أمس، تسجيل 151 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و19 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، 99863 حالة بينها 78108 حالات تعافت، و5530 حالة وفاة.