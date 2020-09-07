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محافظ البحر الأحمر: تدعيم الصحة بـ3 أجهزة تحليل PCR لمواجهة كوورنا

كتب:

شاذلي عبدالراضي
01:06 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أنه تم تدعيم صحة البحر الأحمر بثلاثة أجهزة جديدة خاصة بتحليل الكشف عن كورونا pcr، وذلك لاستيعاب الكشف وإجراء التحاليل الفورية على جميع القادمين من الخارج، في مطارات ومواني البحر الأحمر لافتا إلى إمكانية عمل 1500 تحليل يوميا. 

وأوضح محافظ البحر الأحمر، في حديثه اليوم لـ"الوطن"، أن البحر الأحمر من أولى المحافظات التي أعلنت أنها خالية من كورونا "زيرو كوورنا" رغم أننا استقبلنا أكثر من 80 رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية  تقل ما يقرب من 20 ألف راكب مصري ووضعهم بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسي علم، وذلك إضافة إلى الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية والخارجية.

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن دعم الصحة بثلاثة أجهزة جديدة لاجراء تحاليل pcr  إضافة إلى امتلاك المحافظة جهازين في السابق ليصبح لدينا خمسة أجهزة، للكشف على القادمين من الخارج بالمطارات والمواني، تنفيذا لقرار الدولة بإجراء تحليل PCR على جميع القادمين من الخارج، اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الجاري، ويستثنى من ذلك تقديم شهادة معتمدة تفيد إجراء تحليل PCR على أن تكون سارية بـ72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للوصول. 

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