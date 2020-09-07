طقس غدا.. مائل للحرارة رطب وأمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا غدا الثلاثاء، وعن حالة الرياح يتوقع الخبراء أن تكون نشطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أماكن سقوط الأمطار

وبالنسبة لسقوط الأمطار، فيتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة (30%)، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا (20%) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات حرارة المدن والمحافظات غدا الثلاثاء

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 34 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 21

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 34 26

نخل 36 21

نويبع 39 30

طابا 36 26

كاترين 36 23

الطور 36 27

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 41 24

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 31

ادفو 45 30

أبو سمبل 44 31

الوادي الجديد 42 29

شلاتين 41 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30