فتح طريق الشيخ فضل - رأس غارب بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن فتح طريق الشيخ فضل - رأس غارب، والذي أُغلق بالأمس عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.

كما أعلن المحافظ عن تجهيز وصيانة 34 مخرا للسيول، منها 12 مخرا طبيعيا و22 صناعيا، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يتضمنه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر السيول، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة.

وقال المحافظ إن المنيا كانت أولى المحافظات في إعداد تقرير مفصل حول الدروس المستفادة من السيول التي أصابت المحافظة في شهر مارس الماضي، وكذلك الاحتياجات المطلوبة لمواجهة أي سيول قادمة.

ورُفع التقرير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أوصي بتوفير كافة الاحتياجات بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الهدف الأساسي للدولة هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشآت.

وأكد محافظ المنيا ضرورة تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة، من أماكن تواجد سيارات الإسعاف والتمركزات الخاصة بسيارات التموين والمياه وسيارات الكسح والإطفاء، ورفع بيانات وإحداثيات (طول وعرض) لكافة الأماكن وإرسالها لغرفة عمليات المحافظة المركزية، تنفيذا للخطة الشاملة نحو التحول الرقمي، ولتكون عونا في حالة الاحتياج للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالمتابعة المستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث أية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن، والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه المحافظ مديرية الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهير مجراها، وإزالة أي عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للمخرات غير الصالحة، وتقوية الجسور الضعيفة، والتنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق، تجنبا لحدوث أي انهيارات بها، ومراجعة صلاحية مجاري المياه أسفلها، من خلال استخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البري، والتأكد من سلامة وعزل أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات الإعلانية على جانبي الطرق الرئيسية والفرعية.

وكلف المحافظ مديرية الصحة، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول، مع تجهيز كافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بكافة الأدوية المطلوبة وكافة أوجه الرعاية الصحية.

وشدد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، لتلقي البلاغات وتوصيلها للمسئولين لسرعة اتخاذ القرار المناسب، ورفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات، من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء.