"أحمد حسنين باشا ودوره في استكشاف الصحراء الغربية" في رسالة دكتوراه

حصل الباحث أحمد خالد الموظف بوزارة السياحة والآثار، على درجة الدكتوراه من كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، عن رسالة بعنوان "أحمد حسنين باشا ودوره في استكشاف الصحراء الغربية".

ضمت لجنة الحكم والمناقشة، الدكتورة سماح عبدالرحمن، أستاذ الإرشاد السياحي عميد كلية سياحة وفنادق جامعة المنيا، الدكتور أشرف مؤنس، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس، ورئيس مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات بجامعة عين شمس، والدكتور نبيل الطوخي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة المنيا، والدكتورة إيناس فارس يحيي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا.

وتتركز أهمية الموضوع وفقا للرسالة حول أنّ أحمد حسنين باشا يُعد أول شخصية عربية تقوم برحلات استكشافية للصحراء، كما أنّ الرحلة الثانية التي قام بها جمعت الكثير من الأنماط السياحية ويمكن إدراجها كنمط (سياحة بيئية، سياحة مغامرة، سياحة سفاري، سياحة استكشاف) بخلاف كونها رحلة استكشافية علمية.

وتهدف الدراسة لإلقاء الضوء على الصحراء الغربية وإمكانية إدراجها على الخريطة السياحية، بجانب التعرف على بعض من المعالم التاريخية والسياحية والبيئية في هذه البقعة المهمة من القطر المصري، والتعرف على عادات وتقاليد قاطنيها.

وأوصت الدراسة بتوفير الحماية اللازمة للمناطق الصحراوية، ووضع الضوابط والقوانين المنظمة لعمل المحميات والمساحات المقررة للسياحة البيئية الصحراوية، وإدخال السياحة البيئية في مصر كإحدى وسائل الدخل المهمة للبلاد، ودراسة الأسواق المحلية والإقليمية، والارتقاء وتأهيل السكان المحليين بهذه المناطق.