السياحة: "رحلة سائح" ساهم في تحسن الصورة الذهنية لمصر بالخارج

قالت وزارة السياحة والآثار إن فيلم "رحلة سائح فى مصر" الذى أذاعته الوزارة مؤخرا للترويج للسياحة المصرية، ساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر بشكل ملحوظ لمن شاهدوه في العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأضافت أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، توجه إلى العاصمة البولندية وارسو لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال القطاع السياحي وذلك عقب انتهاء زيارته الرسمية أمس الثلاثاء للعاصمة التشيكية براج والتى افتتح خلالها معرض "ملوك الشمس".

ومن جهته، قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن مصر حريصة على سلامة كافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحى، مستعرضا الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع خلال أزمة فيروس كورونا المستجد من إجراءات لاستئناف السياحة ولتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات على تنظيم مزيد من الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية مثل إعفاء السياح القادمين الى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء من رسوم الدخول وإلغاء رسوم التأشيرات السياحية ورسوم الهبوط والإيواء وذلك حتى 31 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تخفيضات على أسعار الوقود الخاص بالطيران، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 من الشهر ذاته.

واستعرض العنانى خلال لقائه برئيس اتحاد الغرف السياحية فى بولندا، وممثلي كبرى منظمى الرحلات بها، والإعلام السياحي ببولندا، الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من يوليو الماضي، مؤكدا على أهمية السوق البولندية بالنسبة للسياحة المصرية، آملا أن تشهد أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى مصر زيادة خلال الفترة المقبلة.

ومن جهتهم سأل منظمو الرحلات الوزير عن قرار مصر بفرض إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) شريطة القدوم اليها، وعن الإجراءات المتبعة في حالة رصد أي حالة أصابة لأحد السائحين أثناء وجوده في مصر وعن الجهة التي ستتحمل مصاريف العلاج وغيرها من الإجراءات المتبعة لضمان سلامة المصاب ومرافقيه إن وجدوا.

وفى هذا الإطار، أكد "العناني" أن فرض هذا التحليل هو إجراء احترازي الهدف منه الحفاظ على سلامة جميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحى، وأن الحكومة المصرية يسرت على السائحين الوافدين إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء عن طريق إمكانية إجراء تحليل PCR عند الوصول بالمطارات المصرية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتم بنظام وبسهولة دون أن تشهد أى تزاحم.