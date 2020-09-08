طرق قراءة وسداد وشحن عداد الكهرباء إلكترونيا للحد من الاختلاط

تتبع الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية في ظل إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد، التي تنتهجها الدولة المصرية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، منها الاتجاه إلى استغلال الخدمات الالكترونية، للحد من التزاحم وتقليل الاختلاط.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، طرق قراءة وسداد وشحن عدادات الكهرباء، إلكترونيا، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء وسداد الفواتير إلكترونيا

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طرق سداد وتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا، للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أن الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية، بشكل منتظم من خلال المنافذ الإلكترونية، لتجنب تراكم المديونيات على المواطنين.

طرق سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا

ـ الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg).

ـ التسديد من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد، مصارى، Bee، أمان، وقتى، تمام، سداد، ممكن، ضامن، البنك الزراعي).

ـ التسديد من خلال 120 ألف نقطة لشركة فورى لتحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

ـ التسديد من خلال بنوك (الأهلى، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك CIB، بنكBlom، بنك Credit Agricol، بنك أبو ظبى الإمارتى، بنك عودة، بنك الإسكان والتعمير، بنك QNB، بنك قناة السويس، بنك NBK) أو عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) بجانب 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

ـ التسديد عبر شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawryعلى الهاتف المحمول من(App Store -Play Store)

ـ يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (إبلاغ القراءة، استعلام فاتورة، سداد فاتورة).

ـ كما يمكن لسكان محافظة بورسعيد أيضا استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى.

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

ـ تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

ـ تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

ـ الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.

طريقة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طريقة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه الـ Nfc والتى تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الالكترونية أو بكروت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول:

ـ التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

ـ التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباخالص وفوري لأنواع العدادات الاخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختر تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.