زيادة أسعار السيجار تدخل حيز التنفيذ..التفاصيل الكاملة للقرار الجديد

بشكل مفاجىء قررت الشركة الشرقية للدخان اليوم زيادة أسعار بعض منتجاتها، لكن تلك الزيادة لم تشمل السجائر المحلية التي تنتجها الشركة مثل "كليوباترا" و"بوكس" وغيرها.

وبحسب قرار الشركة الذي كشف عنه خطاب تم إرساله اليوم إلي إدارة الإفصاح بالبورصة فقد تم زيادة أسعار منتجات السيجار ودخان الشعر "السجائر اللف"، وهو القرار الذي دخل حيز النفاذ منذ أمس الأحد 6 سبتمبر.ووفقا لخطاب الشركة فقد تراوحت الزيادات الأخيرة في أسعار السيجار و"الدخان الشعر" التي أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان بين 50 و90%.

ووفقا لقائمة أسعار الشركة الشرقية، ارتفع نوع سيجار (ميزي توسكاتي 5 سيجار) من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً بنسبة 60%، بينما ارتفع سيجار نوع (توسكاتي 5 سيجار) من 35 إلى 60 جنيهاً، في حين ارتفع سيجار (كورونا خوسيه بارطولو ديلوكس 25 سيجار) من 1000 جنيه إلى 1350 جنيهاً، وكذلك ارتفع سيجار نوعية (تشرشل تيوب 3 سيجار) من 150 جنيهاً إلى 210 .

ونفت الشركة أن تكون هناك أية زيادات على أسعار السجائر المحلية، مثل "كليوباترا" و"بوكس"، وقال مرسي أبو عامر المتحدث الإعلامي باسم "الشرقية للدخان" في تصريح لـ"الوطن" إنَّ الزيارة في الأسعار تنطبق على السيجار والدخان الشعر "اللف فقط".

وتعد منتجات السجائر والدخان واحدة من أكبر موارد الضرائب للخزانة العامة، حيث تستهدف الحكومة ضرائب على السجائر والدخان والمعسل، خلال العام المالي الحالي، تصل إلى 75 مليار جنيه، وحددت وزارة المالية الإيرادات الضريبية بنحو 964.8 مليار جنيه بينما الإيرادات غير الضريبية قدرتها بـ 324 مليار جنيه تتضمن إيرادات ضريبية على المرتبات بقيمة 77.5 مليار جنيه وضرائب على النشاط الصناعي والتجاري بقيمة 42.7 مليار جنيه في حين قدرت الإيرادات الضريبية على أرباح الشركات بنحو 145.9 مليار جنيه وكذلك الإيرادات الضريبية على المهن الحرة بقيمة 4.9 مليار جنيه.