"الشرقية للدخان" تعلن أسعار جديدة للسيجار ودخان الشعر "مستند"

قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار بعض منتجاتها من السيجار ودخان الشعر، وقالت الشركة في بيان إفصاح لإدارة البورصة اليوم إن مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، على أن يتم التطبيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.