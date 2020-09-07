من أجل 80 جنيها.. عاطلان يقتلان عجوزا في الدقهلية

كشفت مباحث الدقهلية لغز العثور علي جثة سيدة مسنة، تبلغ من العمر 80 عاما، بترعة السلام دائرة مركز المطرية، حيث تبين أنها ضحية عاطلين قاما بتخديرها لسرقتها، ليفاجآ أن ما بحوزتها مبلغ 80 جنيها فقط.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، بعثور أهالي قرية العصافرة على جثة مجهولة لسيدة داخل مياه ترعة السلام.

انتقل ضباط مباحث مركز المطرية إلى مكان العثور على الجثة، وبالفحص تبين أنها لسيدة مسنة ترتدي ملابسها بالكامل ولا يوجد معها أي إثبات شخصية، وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي لتكون تحت تصرف النيابة العامة، وأكد تقرير مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية وراء وفاتها.

وبالتعرف على الجثة وسؤال نجل شقيقتها، اتضح أنها تعاني من مرض الزهايمر، ومن المرجح اختلال توازنها وسقوطها بمياه الترعة.

ووجّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفي كمال مدير المباحث، لكشف غموض الحادث، حيث توصلت التحريات إلى أن المجني عليها استقلت "توك توك" لتوصيلها إلى المقابر، واستغل عاطلان وجودها بمفردها لسرقتها، فاشتروا أقراصا مخدرة من صيدلية ودساها لها في العصير، وألقوا بالجثة في الترعة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط العاطلين وأعمارهما 24 عاما و18 عاما، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بتفاصيل الواقعة، وأنهما سرقا ما كان بحوزتها، الذي تبين أنه مبلغ 80 جنيها فقط. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.