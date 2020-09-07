التموين تفتتح أول أول منفذ منتجات غذائية بالشراكة مع القطاع الخاص

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية، بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية، وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويبلغ مساحة المنفذ 1000 متر وهو احد منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعمل بالمنفذ 165 عاملاً وتم تطويره بقيمة تقرب من 25 مليون جنيه.

وأكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي من كل السلع الاساسية تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر تصل إلى 6 أشهر لبعض المنتجات، موجها باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.

ويستهدف مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص في المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من 3 أضعاف، علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتمّ الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، ويتمّ ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى، مما يؤدي إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.