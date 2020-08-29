وزير التموين: 90 ألف طن السعة التخزينية لصومعة الغلال ببرج العرب

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من اختبار الخدمات الرقمية الخاصة بالوزارة، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ حاليا 18 مشروعا في 11 محافظة، كما تن تنفيذ 35 صومعة جديدة ضمن مشروع إنشاء الصوامع الحديثة بسعات تخزينية تبلغ 2 مليون طن.

واضاف "المصيلحي" خلال كلمته، أن إجمالي الصوامع على مستوى الجمهورية بلغ 74 صومعة بسعات تخزينية تصل إلى 3 ملايين طن، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح اليوم صومعة الغلال ببرج العرب بسعة تخزينية تبلغ 90 ألف طن، موضحا أن مشروع صومعة غلال برج العرب توفر 4.4 مليار جنيه سنويا.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.