بعد إخلاء سبيل طبيب طنطا.. النقيب يرفض التعليق والأطباء: سنعاقبه حال إدانته

اتهامات كثيره طالت عدد من الأطباء مؤخراً والتي تعلقت بقضايا التحرش بالرجال والنساء داخل عيادات طبية خاصة، وأخرها اتهام عدد من السيدات لطبيب نفسي بالتحرش بهن في مدينة طنطا.

وأصدر المستشار هاني محمد رئيس نيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته بإخلاء سبيل الطبيب النفسي "ا.ا" الذى اتهمه عدد من السيدات بالتحرش بهن، أثناء علاجهن داخل عيادته، بكفالة مالية 15 ألف جنيه.

ومن جانبه، رفض الدكتورحسين خيري، نقيب الأطباء، التعليق علي قضية التحرش الشهيرة الخاصة بالطبيب النفسي، قائلا لـ"الوطن": "لا أعلق علي مثل هذه القضايا، ولا أحب التحدث فيها".

النقابة: سنسحب رخصة مزاولة المهنة لو تمت إدانته

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي أمين عام نقابة الأطباء لـ"الوطن"، إن النقابة ستنتظر حتى انتهاء التحقيقات بالكامل، وصدور كلمة القضاء في هذه القضية، وفي حال إدانة الطبيب من حق النقابة سحب رخصة مزاولة المهنة منه.

وفي وقت سابق، ألقت أجهزه الأمن بالغربية القبض على الطبيب النفسي وذلك عقب تداول منشورات بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، بشهادات دونتها فتيات تتهمه فيها بالتحرش بهن، وخداعهن بالعلاج بالأحضان والتلامس، بدعوى أنها طريقة متبعة في العيادات والمراكز الطبية في بريطانيا والنمسا.

وفي المقابل أنكر الطبيب التهم المنسوبة إليه أمام النيابة، مؤكدا أن هناك حملة منهجة من البعض لتشويه سمعته، بسبب نجاحه في عمله.

وطالب محامي المتهم بالاستماع إلى أقوال بعض الشهود الآخرين، وبعد الاستماع لهم، ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه وتحريات المباحث وشهادة الشهود، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إخلاء سبيله اليوم.