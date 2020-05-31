حسين خيري: فتح قناة تواصل 24 ساعة مع "الصحة" لحل مشكلات الأطباء

التقى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم، في ديوان عام الوزارة، واتفقا على فتح قناة تواصل على مدار 24 ساعة بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة، لحل مشكلات الفرق الطبية أولا بأول.

وأكدت زايد اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة بتطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية، مثمنة جهودهم في التعامل مع الجائحة.

من جانبه، شدد نقيب الأطباء على أهمية قيام الدولة بحماية الفرق الطبية كي تستطيع الاستمرار في تقديم مهامهم الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، مؤكدا أهمية التغلب على العقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية.

وعن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020، نوّه خيري بمطالب شباب الأطباء، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين.