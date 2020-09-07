إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش بالمرضى في طنطا بكفالة 15 ألف جنيه

أصدر المستشار هاني محمد رئيس نيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته بإخلاء سبيل الطبيب النفسي "ا.ا" الذى اتهمه عدد من السيدات بالتحرش بهن، أثناء علاجهن داخل عيادته، بكفالة مالية 15 ألف جنيه.

كانت النيابة بناء على توجيهات المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، استمعت لأقوال الطبيب بعد بلاغات من عدد من السيدات، باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة.

ونفى الطبيب كل تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده، مؤكداً أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقصد التشهير بسمعته.

وألقى ضباط المباحث الجنائية بالغربية، القبض على الطبيب النفسي، عقب تداول منشور بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات، مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا، تحرش بهن لفظيًا، وطلب إرسال صور خاصة لهن، ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.

كما تبين من التحريات الأمنية قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة، بشأن مضمون ما سبق، حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.