الكنيسة تستأنف اجتماع البابا الأسبوعي بعد توقف 5 أشهر بسبب كورونا

قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي، اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء، الموافق التاسع من سبتمبر الجاري.

ويلقي البابا عظته بالاجتماع بعد غدٍ من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان البابا قد توقف عن القاء عظاته الاسبوعية لمدة 5 أشهر بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، واستبدلها برسائل روحية تبث عبر المركز الإعلامي للكنيسة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات القبطية.

وسبق اتخاذ تلك الخطوة، أن جعل عظته الأسبوعية بدون حضور قبل أن تتوقف تماما.