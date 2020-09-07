وزير التموين: نستهدف زيادة التجارة الداخلية من الناتج المحلي لـ21%

أكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ حجم التجارة الداخلية من إجمالي الناتج المحلي 18.5% حاليًا، متابعًا "نستهدف أن تكون 21% خلال الفترة المقبلة، حيث يتمّ حاليًا إنشاء مناطق لوجيستية وتجارية في المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع"، خاصة أن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 إلى 15% من سعر المنتج النهائي ووجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يسهم في توفير السلع بكميات كبيرة مما يسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية، بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير التموين، أن المشاركة مع القطاع الخاص تسهم في توفير السلع بكميات كبيرة، كما أن القطاع الخاص لديه المرونة والحرية في طرح عروض لصالح المستهلك وبأسعار تنافسية.