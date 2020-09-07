"التموين" يطرح مجموعة منافذ سلعية جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد، بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وأيضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كل أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكل شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويهدف المشروع الى رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن من أهم الفوائد أيضا في طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا، وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث في الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها أيضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق أي في وقت.