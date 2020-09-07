"طريق الكريمات" من 5 آلاف لوحة تحذيرية إلى الحوادث عرض مستمر

"احذر السرعة مراقبة بالرادار".. هكذا تستقبلك أولى اللوحات الإرشادية بطريق الكريمات، تليها أخرى تشير إلى أن السرعة القصوى المقررة لسيارات الملاكي 120 كيلومترا فى الساعة، والأتوبيس 100 كيلومتر في الساعة، وسيارات النقل الخفيف 80 كيلومترا فى الساعة.

تتبعها لوحات معنوية لبث روح الولاء والانتماء للوطن، وتبلغ السرعة القصوى للسيارات المقطورة والنقل الثقيل، 70 كيلومترا فى الساعة كحد أقصى، 5 آلاف لوحة موزعة على الطريق، تنوعت بين تحذيرية وأخرى لتحديد السرعة، وثالثة تحمل شعارات وطنية.

وبالرغم من الإمكانات الكبرى على الطريق، تتكرر حوادث الطريق عليه، وكان آخرها مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، خلال رحلة عودتهم من المصيف بمدينة الغردقة إلى سوهاج، ويخدم طريق الكريمات كل محافظات الصعيد، يربط القاهرة الكبرى بأغلب محافظات الوجه القبلي.

في مطلع شهر أكتوبر من عام 2011، افتتحت المرحلة الثانية في طريق الكريمات، بمسافة "469" كم، منها 309 كم طريق رئيسي، يمتد من حلوان حتى أسيوط، و160كم وصلات عرضية للربط مع طريق الصعيد القديم، ولتأمين الحركة المرورية على الطريق، تم انشاء سبعة أنفاق في سنور والشيخ فضل والبستان والمنيا وبني حسن وملوي.

ونفق دوران عند علامة الكيلومتر "280"، كما تم تزويد الطريق بعدد "2" لوحة إلكترونية، تمد المسافر بالمعلومات اللازمة أثناء السفر مثل "السرعة المقررة - حالة الطقس المتوقعة - التاريخ - التوقيت"، بالإضافة إلى العواكس الأرضية والعلامات المرورية، ولوحات إرشادية وتحذيرية.

وعلى مخرجى الطريق من اتجاه مدينتي المنيا وأسيوط، تم إنشاء "2" بوابة ذات طابع فرعوني بديع، زودت كل منها بمبنى للشرطة العسكرية، وآخر للشرطة المدنية، ومبنى للإسعاف، ومهبط للطائرات يسع حتى ثلاث طائرات، "3" مبنى إداري لصالح العاملين في إدارة وتشغيل الطريق ومسجد، وزينت البوابات بلوحات جدارية، توضح نماذج من تاريخ مصر القديم، ومساحات خضراء.

شرح خبراء المرور طريق الكريمات بقولهم على بعد 3 كيلومترات من بوابة حلوان، تقع نقطة الكارتة، حيث يقوم السائقون بدفع الرسوم قبل بدء السفر على طريق حلوان الكريمات أسيوط، ثم يتجه الطريق إلى اليسار قليلا، وتتسع الحارات الثلاث للاتجاهين المفصولين بجزيرة يبلغ عرضها 14.5 متر لكل اتجاه.

وعلى بعد 195 كيلومترا من مدينة المنيا، استقرت أول استراحة ركن للسيارات، تم تشييدها ضمن 28 استراحة لانتظار السيارات والاستراحات على طول الطريق، وعلى بعد 36 كيلومترا من الكريمات، و66 كيلومترا من مدينة بنى سويف.

وأضاف خبراء المرور أن آخر الحوادث المؤلمة كانت مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام بوابة الكريمات، بالقرب من مدخل بني سويف.

وتبين أنهما سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "ي ف 8157"، وأخرى نقل رقم "هـ ي ص 3436"، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي، وفي عام 2016، وقع تصادم مروع أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 22 شخصا بإصابات متفرقة، ونقلت 30 سيارة إسعاف المصابين إلى مستشفيات بني سويف العام، وناصر المركزي.

وتابعت المصادر أن الجهات الأمنية يقع عليها مهمة مضاعفة، من خلال تشديد الرقابة على الطريق للحد من الحوادث، عن طريق متابعة سائقى النقل الثقيل بشكل مستمر، وإخضاعهم لتحاليل المخدرات، للتأكد من قدرتهم على القيادة وهم في حالة يقظة تامة.