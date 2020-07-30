إصابة 10 إثر انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

تسببت السرعة الزائدة في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكريمات، قرب بوابة تحصيل رسوم حلوان، وأسفر الحادث عن إصابة 10 من مستقلي السيارة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أنّ الإطار الأمامي انفجر أثناء سير السيارة ما أدى إلى انقلابها.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات ورفع آثار الحادث من رجال المرور، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها بعد أن توقفت نحو 30 دقيقة بسبب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.