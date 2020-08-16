شقيق نادين نجيم لـ"الوطن": الفنانة تتحسن جسديا.. وجرحها النفسي أكبر

أكد المهندس شادي نجيم شقيق الفنانة اللبنانية نادين نجيم، أن حالتها الصحية بدأت إلى حد ما في التحسن بعد الإصابات التي لحقت بها في تفجيرات لبنان.

وقال شادي لـ"الوطن": "نادين الحمد لله بدأت في التحسن جسديا ولكن للأسف الجرح الأكبر هو الجرح النفسي الذي لم يستطع أحد أن يداويه حتى الآن، نادين وجميع اللبنانيين جرحى من الداخل، جرح لم يستطع الأطباء علاجه".

وتعرضت الفنانة لجروح بالغة نتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عصر الثلاثاء، وروت تفاصيل ما تعرضت له أثناء الانفجار، عبر حسابها على إنستجرام.

وقالت نجيم: "بشكر ربي أولا، رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلا، يلي بيفوت على بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول إنّه بعدنا عايشين، الحمد لله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي، الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي".

وتابعت: "وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى، رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى، رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات، لأنه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته على الأرض صعب كتير ينوصف فعلا، وكأنه قنبلة نووية، شكرا يا رب إنك حميتني وحمدا لله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.