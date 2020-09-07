المؤبد والمشدد لـ4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، فى القضية رقم 472 لسنة 2016، لادانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود، ومحمد محمد عمار.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة ارهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات.