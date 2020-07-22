المؤبد للمتهم بقتل معاق ذهنيا في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المؤبد بتهمة قتل معاق ذهني حرقًا بعدما رشقه بحجر.

تعود أحداث الواقعة لعام 2017 حيث لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى ههيا للحروق، بعد احتجازه عدة أيام بها، إثر إصابته بحروق بنسبة 65%.

كان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا باستقبال مستشفى الأحرار التعليمي "كريم. ر. م. ر"، 19 عامًا، معاق ذهنيًا، ومقيم بقرية بني شبل مصابًا بحروق.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء الفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "طارق. م. أ"، 20 عامًا، عاطل مسجل شقي خطر، حيث استدرج المجني عليه إلى مكان قرب منزله، ووثق يديه بالحبال، وسكب بنزين عليه، وأشعل النيران به، على خلفية قيامه برشقه بحجر وتعرضه للسخرية من قبل بعض الأهاليز

وضُبط المتهم، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.