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محمود مسلم

نائب: منصة "مصر الرقمية" خطوة للقضاء على البيروقراطية

كتب:

حسام ابو غزالة
06:17 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بتفاعل المصريين مع "منصة مصر الرقمية" التي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال بداية جيدة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة بعيدًا عن الروتين وتعقيد الإجراءات.

وأشار النائب، في بيان صحفي له، اليوم، إلى أن الطلبات المقدمة من المواطنين على المنصة تتزايد بشكل كبير، فى ضوء ما يُطبق من معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، مؤكدًا ضرورة تنظيم حملات إعلامية واسعة لدعم وتشجيع المواطنين للإقبال عليها بشكل أكبر.

وطالب "توفيق"، بضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها على أكمل وجه من خلال المتابعة الدورية لكفاءة عمل المنصة الرقمية، والحرص على عدم "سقوط الشبكة"، لزيادة ثقة المواطنين وتحفيزهم على استخدامها في الحصول على كافة الخدمات.

 

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