أكرم حسني مهنئا حميد الشاعري بألبومه الجديد.. "تاريخ من النجاحات"
كتب:
حاتم سعيد حسن
06:01 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
أكرم حسني
حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة الفنان حميد الشاعري بإصدار ألبومه الجديد "أنا بابا"، ونشر "حسني" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" مقطع فيديو معلقًا: "حميد الشاعري.. الاسم اللي لما يتذكر يتذكر معاه تاريخ طويل من النجاحات سواء لأغانيه هو شخصيًا أو للنجوم الكتير اللي كان له فضل كبير بعد ربنا في نجاحهم".
وأضاف: "حميد الشاعري على المستوى الفني يعني ذكريات كتير وأغاني حلوة كتير ولون في حتة لوحده أما بقى على المستوى الشخصي فهو صديقي وحبيبي وصاحب أفضال كتير عليا بطيبة قلبه وكرمه اللي الجميع يشهدله بيه.. ألف مبروك يا حبيبي الألبوم الجديد ومستنيه بفارغ الصبر".
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حميد الشاعري .. الأسم اللي لما يتذكر يتذكر معاه تاريخ طويل من النجاحات سواء لأغانيه هو شخصيا أو للنجوم الكتير اللي حميد كان له فضل كبير بعد ربنا في نجاحهم .. حميد الشاعري على المستوى الفني يعني ذكريات كتير و اغاني حلوة كتير و لون في حتة لوحده اما بقي علي المستوي الشخصي فهو صديقي و حبيبي و صاحب أفضال كتير عليا بطيبه قلبه و كرمه اللي الجميع يشهدله بيه .. ألف مبروك يا حبيبي الألبوم الجديد و مستنيه بفارغ الصبر
وطرحت شركة "كامب برودكشن" البرومو الخاص بألبوم الفنان حميد الشاعري الجديد "أنا بابا"، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، ومن المنتظر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.