أكرم حسني مهنئا حميد الشاعري بألبومه الجديد.. "تاريخ من النجاحات"

View this post on Instagram

حميد الشاعري .. الأسم اللي لما يتذكر يتذكر معاه تاريخ طويل من النجاحات سواء لأغانيه هو شخصيا أو للنجوم الكتير اللي حميد كان له فضل كبير بعد ربنا في نجاحهم .. حميد الشاعري على المستوى الفني يعني ذكريات كتير و اغاني حلوة كتير و لون في حتة لوحده اما بقي علي المستوي الشخصي فهو صديقي و حبيبي و صاحب أفضال كتير عليا بطيبه قلبه و كرمه اللي الجميع يشهدله بيه .. ألف مبروك يا حبيبي الألبوم الجديد و مستنيه بفارغ الصبر