أكرم حسني مهنئا حميد الشاعري بألبومه الجديد.. "تاريخ من النجاحات"

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة الفنان حميد الشاعري بإصدار ألبومه الجديد "أنا بابا"، ونشر "حسني" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" مقطع فيديو معلقًا: "حميد الشاعري.. الاسم اللي لما يتذكر يتذكر معاه تاريخ طويل من النجاحات سواء لأغانيه هو شخصيًا أو للنجوم الكتير اللي كان له فضل كبير بعد ربنا في نجاحهم".

وأضاف: "حميد الشاعري على المستوى الفني يعني ذكريات كتير وأغاني حلوة كتير ولون في حتة لوحده أما بقى على المستوى الشخصي فهو صديقي وحبيبي وصاحب أفضال كتير عليا بطيبة قلبه وكرمه اللي الجميع يشهدله بيه.. ألف مبروك يا حبيبي الألبوم الجديد ومستنيه بفارغ الصبر".

وطرحت شركة "كامب برودكشن" البرومو الخاص بألبوم الفنان حميد الشاعري الجديد "أنا بابا"، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، ومن المنتظر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.