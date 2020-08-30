أكرم حسني يعلن تحضيرات فيلم "العميل صفر".. والتصوير خلال أيام

أعلن الفنان أكرم حسني عبر حسابه على "تويتر"، التحضيرات لفيلمه الجديد "العميل صفر" والمقرر تصويره الأيام المقبلة.

ونشر أكرم صوره تجمعه بالمؤلف وائل عبدالله والمخرج محمد سامي وعلق قائلا "تحضيرات فيلم (العميل صفر) بعد استلام نسخة الفيلم النهائية والتصوير خلال أيام بإذن الله (العميل صفر) إنتاج أوسكار بيكتشرز تأليف وائل عبد الله.. إخراج محمد سامي.. دعواتكم".

وأكد حسني في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن أحداث الفيلم تدور في إطار أكشن كوميدي، وتتمحور فكرته حول عميل يعمل لصالح منظمة ما، لكن بشكل جديد ومختلف عما قُدم من أعمال في هذا الصدد، مضيفا أنّه سعيد بالتعاون مع محمد سامي، لأنه مخرج يملك وجهة نظر ورؤية ثاقبة.

يذكر أنّ آخر أعمال أكرم حسني كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.