رئيس شعبة الدخان عن زيادة أسعار السيجار و"اللف": غير مؤثرة

قال ابراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنَّ الزيادة في الأسعار تشمل السيجار والدخان "الشعر"، أي "اللف فقط"، موضحًا أن قيمة الزيادة غير مؤثرة.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن إنتاج مصر من السيجار لايمثل نسبة كبيرة من الاستهلاك، فشخص واحد من كل 2000 شخص يدخن السيجار، موضحًا أن السيجار المستورد هو الأكثر طلبًا في السوق المحلي، ويتم استيراده من خلال الحقائب.

وفيما يتعلق بـ"الدخان اللف"، قال "إمبابي"، إن محافظات الصعيد الأكثر استهلاكًا له.

وأشار إلى أن الزيادات لا تمثل أي أهمية مقارنة بالسجائر المحلية، وبين أن قرار رئيس الوزراء بالسماح للمقاهي والكافيهات بالعمل بنسبة 25% أدى إلى عمل المصانع بنسبة لاتتجاوز 5%.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان، في بيان اليوم، لإدارة الإفصاح بالبورصة عن زيادة بعض الأصناف المنتجة لديها، وحددت تلك المنتجات بـ"السيجار" و"الدخان الشعر".