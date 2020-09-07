"مدرب وطبيبان": 3 تهم بجرائم تحرش في أسبوع

شهد هذا الأسبوع 3 حالات اتهام بجرائم التحرش، آخرها مدرب اسكواش في أحد الأندية الشهيرة التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه اليوم الاثنين، ليلحق بطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، والطبيب النفسي في طنطا.

وعقب القبض على مدرب الاسكواش إثر اتهامه بالتحرش بـ3 لاعبات في النادي أثناء التمرين تم إحالته إلى النيابة العامة تمهيدا للتحقيق معه فيما جاء في شهادات اللاعبات في الشكوى المقدمة منهن.

وأفادت التحريات أن 3 لاعبات اسكواش في ناد شهير، تقدمن بشكوى قبل يومين إلى المجلس القومي للمرأة اتهمن فيها مدربهم ح.أ بالتحرش بهن خلال فترة التمرين، وأدلت الفتيات بشهادتهن في الشكوى وأمام النيابة مع سرية بياناتهن.

وأحال المجلس الشكوى إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه فيما هو منسوب له من وقائع تحرش.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات في النادي وتفريغها بعد استشهاد اللاعبات بها كدليل إدانه ضد المدرب المتهم في الواقعة.

وفي بداية هذا الأسبوع، ألقت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية القبض على الدكتور أحمد أحمد الجوهري الطبيب النفسي بتهمة التحرش اللفظي والجسدي بعدد من سيدات أثناء علاجهن داخل عيادته الخاصة.

جاء ذلك بعد تداول منشورات بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، بشهادات دونتها فتيات تتهمه فيها بالتحرش بهن، وخداعهن بالعلاج بالأحضان والتلامس، بدعوى أنها طريقة متبعة في العيادات والمراكز الطبية في بريطانيا والنمسا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.

وفي المقابل، أنكر الطبيب النفسي التهم المنسوبة إليه أمام النيابة، مؤكدا أن هناك حملة ممنهجة من البعض لتشويه سمعته، بسبب نجاحه في عمله.

وطالب محامي المتهم بالاستماع إلى أقوال بعض الشهود الآخرين، وبعد الاستماع لهم، ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه وتحريات المباحث وشهادة الشهود، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام نقابة الأطباء، لـ"الوطن"، أن النقابة لن تتدخل في قضية الطبيب النفسي، المتهم بالتحرش بالنساء في طنطا، وتنتطر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة وفي حال إدانة الطبيب من حق النقابة سحب رخصة مزاولة المهنة منه.

واقعة الطبيب النفسي ليست الأولى لاتهام الأطباء بالتحرش خلال هذا الأسبوع، فقد أعلن الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس ببلاغ رسمي، للنائب العام ضد طبيب أسنان يتهماه فيه بالتحرش بالرجال.

وأمر النائب العام بمباشرة والتحقيق في بلاغ يتهم طبيبا بالتحرش بالرجال، بعد تلقي النيابة العامة، عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم، وتحريضهم على ممارسة الفجور معه.

ومن جانبها، أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، في تعليقها على الواقعة أنه في حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين بالتحرش أو التشهير سوف تتخذ النقابة العامة الإجراءات القانونية وفعل كل ما هو متاح، ولن تقوم بالتستر على أي مذنب.

وفي المقابل، رد طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال بعد كشف اسمه من تميم يونس وعباس أبوالحسن، في بيان، أكد فيه أن هناك حملة مضللة لا تمت للواقع بصلة هدفها التشهير به عبر السوشيال ميديا.