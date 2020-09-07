إطلاق دوري رياضي بين الشباب سنويا تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حي الأسمرات تستهدف 1000 شاب.

وأضاف عثمان في بيان له، اليوم، إنه سيتم إطلاق أيضا دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات"، وكذلك تنفيذ برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية بالتعاون مع الأندية الكبرى لدعم مشاركة أبناء الحي في الأنشطة الرياضية التوعوية، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية.

وأكد أنه سيتم التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات بجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب لأول مرة لاستهداف توعية 12 ألف أسرة بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

جاء ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها التضامن بحي الأسمرات لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

وأكدت التضامن أنه سيتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين، حيث سيتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

وأكدت أن التدخلات تعتمد على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحي الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما سيتم إنشاء مقر لصندوق مكافحة الإدمان لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق.