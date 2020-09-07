استجابة لـ"مساء dmc".. أستاذ علاج سموم يعالج سيدة من الإدمان

أعلن الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي الأسبق، عن تقديم مساعدة لسيدة تدعى "شيماء" تبلغ من العمر 27 عاما ولديها أطفال، وترغب في العلاج من الإدمان، قائلا: "أحسن حاجة سمعتها منها أنها بتدور على علاج، وعاوزة تخلص من الإدمان، ودي حاجة متخليناش نسيبها".

وأضاف "عبد المقصود" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن كثيرا من مدمني المخدرات ينكرون إدمانهم، أو مدمن ولا يرغب في العلاج منها حتى يكتشف أنه سقط في مشكلة كبيرة ولا يستطيع حلها، بينما هذه الفتاه أدركت أن بها مشكلة وأنها مريضة وترغب في العلاج، "هي مش عارفة تعمل إيه، ودورنا نساعدها".

وتابع أستاذ علاج السموم ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي الأسبق: "هكون سعيد إني أقدم يد العون لواحدة زي كدة، وتخطي المراحل الصعبة، وأنا قررت أتبنى الحالة وأساعدها.

كان برنامج "مساء dmc"، عرض فيديو لسيدة تدعى شيماء النبوي تبلغ من العمر 27 عاما، من مركز أجا بالدقهلية ولديها 6 أطفال، تعاني من الإدمان، وتطلب المساعدة للتخلص والعلاج منه.