القاهرة الأكثر اتصالا بخط علاج الإدمان بـ33.8% والحشيش "نمبر وان"

قال أحمد الكتامي مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنَّ محافظة القاهرة الأكثر اتصالًا بالخط الساخن بنسبة 33.8%، حيث يتلقى الصندوق من محافظة القاهرة وحدها 14 ألًفا و526 اتصالًا، تليها محافظة الجيزة بنسبة 18%، ثم الإسكندرية بنسبة 7.5%.

وأضاف "الكتامي"، لـ"الوطن"، أنَّ هناك نحو 28 ألفًا و909 أشخاص يتعاطون مخدرالحشيش بنسبة 65%، ويعد أكثر أنواع المخدرات انتشارًا، يليه الترامادول بنسبة 52.65%، حيث يتعاطاه نحو 23 ألفًا و115 شخصًا، بينما يحتل الهيروين المركز الثالث بنسبة 36.75، حيث يتعاطاه 16 ألفًا و138 شخصًا، فيما يتعاطى 5052 شخصًا مخدر الاستروكس والفودو بنسبة 11.5%.

عمرو عثمان: الخط الساخن لعلاج الإدمان يقدم خدمات لـ508 آلاف مريض خلال "2015 - 2019"

من جهته، قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنَّ الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ508 آلاف مريض إدمان خلال 2015 - 2019.

ولفت إلى أنَّ نسب التقدم لطلب العلاج ارتفعت نظرًا لتوافر برامج الدمج المجتمعي، وتمويل إنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان، في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي إلى جانب تنفيذ الحملات الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب العالم ميحمد صلاح والتي أدت إلى زيادة الاتصالات على الخط الساخن إلى 400%.

وأشار إلى أنَّه يتمّ التوسع في إنشاء المراكز العلاجية لاستيعاب طلبات العلاج والتي وصلت إلى 23 مركزًا علاجيًا، إلى جانب افتتاح مراكز جديدة في 3 محافظات: "البحر الأحمر، بورسعيد، ومطروح" خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك إطلاق أول دبلومة لخفض الطلب على المخدرات وتعد الأولى على المستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.