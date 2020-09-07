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علاء مبارك: "توضيح بدل ما ألاقي نفسي داخل على قضية اختفاء كأس الأمم؟"

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حسام حربي
05:12 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
علاء مبارك

علاء مبارك

علّق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على حدث اختفاء كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا أنه تم التقاط صورة له مع الكأس في فبراير 2010 وليس 2011 كما أشيع.

ونشر علاء مبارك صورة له مع كأس أمم أفريقيا "أنجولا"  أثناء تكريم المنتخب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "المصيبة مكتوب يناير ٢٠١١. قلت لا بقى لحد هنا واستوب، لازم أوضح البطولة كانت يناير ٢٠١٠ والتكريم كان فى أوائل فبراير ٢٠١٠ مش ناقصة. ما صدقت خلصنا من البورصة ألاقى نفسى داخل على قضية "اختفاء كأس الأمم".

ويدرس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إحالة أمر اختفاء نسخة واحدة من كؤوس أمم إفريقيا إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد": "نقترب من إصدار تقرير رسمي عن نتائج التحقيقات الخاصة باختفاء كأس أمم إفريقيا".

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